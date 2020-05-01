أكبر بنك في إسرائيل سيدفع غرامة لأمريكا قدرها حوالي 900 مليون دولار

سيدفع "بنك هبوعليم"، أكبر بنك في إسرائيل، غرامة مالية قدرها 900 مليون دولار لوزارة الخزانة الأمريكية بعد ثبوت تورطه في عمليات للتهرب الضريبي.

وساعد البنك الإسرائيلي هذا مواطنين أمريكيين على إخفاء مليارات الدولارات في آلاف الحسابات الأجنبية تفاديا لدفع الضرائب.

وأعلنت وزارة العدل الأمريكية في بيان نشرته الخميس، أن "بنك هبوعليم" بالإضافة لمؤسسة تابعة له في سويسرا سيدفعان غرامة بقيمة 875 مليون دولار كتعويضات، وذلك بعد الاعتراف بالذنب في قضية تهرب ضريبي.

ووفقا للوزارة الأمريكية فإن البنك الإسرائيلي أخفى 7.6 مليار دولار في 5500 حساب مصرفي سري في إسرائيل وسويسرا.

وعلق على ذلك مسؤول في الإدعاء العام الأمريكي قائلا: "اليوم يحاسب بنك هبوعليم على سلوكه، لقد اعترف بجرائمه وسيتنازل عن جميع الرسوم التي حصل عليها، وسيسدد غرامة كبيرة للولايات المتحدة".

ووفقا لمسؤولين أمريكيين، فإن ما لا يقل عن 4 من كبار المسؤولين التنفيذيين هذا البنك، من بينهم عضوان سابقان في مجلس الإدارة، "شاركوا بشكل مباشر" في مخطط التهرب الضريبي.

المصدر: RT