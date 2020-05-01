ارتفاع أسعار النفط مع بدء تطبيق صفقة "أوبك+"

ارتفعت أسعار النفط الجمعة في أول يوم تعاملات شهر مايو بنحو ملحوظ، بعد شهر من التقلبات العنيفة شهدتها أسواق النفط في ظل تراجع الطلب بسبب جائحة كورونا وامتلاء خزانات الخام العالمية.

إقرأ المزيد

وبحلول الساعة 08:42 بتوقيت موسكو، صعدت العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف لشهر يونيو بنسبة 3.03% إلى 19.41 دولار للبرميل.

في حين زادت العقود الآجلة لخام القياس العالمي مزيج "برنت" بنسبة 2.11% إلى 27.05 دولار للبرميل، وفقا لما أظهره موقع "بلومبرغ".

وفي أبريل الماضي سجلت أسعار النفط، ولاسيما عقود الخام الأمريكي الخفيف، مستويات متدنية تاريخية، لكنها تعافت بعد ذلك بنحو طفيف.

وفي اليوم الأخير، انهت عقود "برنت" على ارتفاع بنسبة 12%، أما عقود الخام الأمريكي فصعدت بنسبة 25%.

وتلقى أسعار النفط اليوم دعما من تخفيضات الإنتاج التي تنفذها مجموعة "أوبك+"، حيث ستخفض دول المجموعة إجمالي إنتاجها خلال مايو الجاري بواقع 9.7 مليون برميل يوميا.

بالإضافة لذلك تلقت الأسعار دعما من إعلان منتجين آخرين أنهم سيخفضوا الإنتاج أيضا. وقالت النرويج إنها ستخفض الإنتاج في الفترة من يونيو إلى ديسمبر 2020 للمرة الأولى في 18 عاما.

المصدر: وكالات