ارتفاع حاد للخام الأمريكي متأثرا ببيانات المخزون

قفزت العقود الآجلة للخام الأمريكي اليوم الأربعاء بنحو 30%، ليعوض بذلك الخام بعض الخسائر التي تكبدها خلال الفترة الماضية.

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وبحلول الساعة 19:35 بتوقيت موسكو ارتفعت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم شهر يونيو بنسبة 29.17% إلى 15.94 دولار للبرميل.

Bloomberg

فيما صعدت العقود الآجلة لخام "برنت" بنسبة 10.61% إلى 22.63 دولار للبرميل، وفقا لما أظهره موقع "بلومبرغ".

وجاء هذا الارتفاع بعد بيانات أظهرت أن مخزونات الخام بالولايات المتحدة صعدت إلى مستويات أقل من المتوقعة.

وزاد مخزون الخام 9 ملايين برميل حتى 24 أبريل إلى 527.6 مليون برميل، في حين توقع المحللون في استطلاع أجرته "رويترز" زيادة قدرها 10.6 مليون برميل.

كذلك تراجعت مخزونات البنزين الأمريكية 3.7 مليون برميل على مدار الأسبوع إلى 259.6 مليون برميل، وفقا لإدارة معلومات الطاقة الأمريكية.

المصدر: وكالات