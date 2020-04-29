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برنت والخام الأمريكي في صعود

مال وأعمال

برنت والخام الأمريكي في صعود
Reuters Angus Mordant
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ارتفعت العقود الآجلة لمزيج برنت تسليم يونيو 2020 ببورصة لندن بنسبة 3,52% إلى 23,54 دولار للبرميل حسب بيانات التداول عند الساعة 1.37 بتوقيت غرينتش فجر اليوم الأربعاء.

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وسجل الخام الأمريكي WTI صعودا ملحوظا أيضا، ليرتفع بنسبة 12,8% إلى 13,87 دولار للبرميل، حسب وكالة "تاس".

وفي وقت سابق ذكرت وكالة "رويترز" أن أسعار الخام الأمريكي أنهت جلسة التداول يوم الثلاثاء منخفضة 44 سنتا، أو 3.4%، لتبلغ عند التسوية 12,34 دولار للبرميل، بعد بيانات أظهرت أن مخزونات الخام لم ترتفع بالقدر الذي كان متوقعا بالنظر إلى نقص في طاقة التخزين، على الرغم من تعهدات بخفض الإنتاج من بداية مايو.

وتلقى الأسواق دعما من آمال بأن الطلب سيتعافى، بعد أن أعلنت بعض الحكومات عن تخفيف القيود المرتبطة بفيروس كورونا.

المصدر: وكالات

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