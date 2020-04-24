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الاتحاد الأوروبي يتجه صوب انكماش اقتصادي هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية

مال وأعمال

الاتحاد الأوروبي يتجه صوب انكماش اقتصادي هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية
Reuters
الاتحاد الأوروبي يتجه صوب انكماش اقتصادي هو الأسوأ منذ الحرب العالمية الثانية
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قال المفوض المعني بالصناعة في الاتحاد الأوروبي تيري بريتون اليوم، إن التكتل يتجه هذا العام صوب انكماش اقتصادي بنسبة تتراوح بين 5% و10% بسبب تفشي فيروس كورونا المستجد.

وفي مقابلة مع تلفزيون "فرنسا 2"، قال بريتون: "اليوم، في الاتحاد الأوروبي، نتجه صوب (ركود) بنسبة خمسة بالمئة إلى عشرة بالمئة، وإذا لم تتحسن الأمور وإذا شهدنا ذروة ثانية (للتفشي)، قد تتفاقم الأمور".

وأضاف: "كل شيء يتوقف على سرعة التعافي الاقتصادي. ما زلنا في خضم الجائحة وسنتعلم العيش معها لعدة أشهر".

وأشار إلى أنه متفائل بأن قادة الاتحاد الأوروبي سيتمكنون في نهاية المطاف من وضع تفاصيل صندوق طارئ حجمه تريليون يورو.

وتواجه أوروبا أسوأ صدمة اقتصادية منذ الحرب العالمية الثانية جراء انتشار فيروس كورونا، والذي أدى لإغلاق الحدود في أنحاء التكتل وترك الدول الأعضاء تكافح من أجل الحصول على إمدادات طبية.

المصدر: "رويترز"

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