الخارجية الروسية: نأمل ألا تخرج واشنطن من منظمة التجارة العالمية

أعربت وزارة الخارجية الروسية، عن أملها بأن لا تخرج واشنطن من منظمة التجارة العالمية في ظل الأزمة الحالية، في إشارة إلى الوضع الاقتصادي الصعب الذي يشهده العالم بسبب أزمة كورونا.

إقرأ المزيد

وعلق نائب وزير الخارجية الروسي ألكسندر بانكين على تهديدات سابقة أطلقها الرئيس الأمريكي دونالد ترامب حول الخروج من المنظمة، قائلا خلال مقابلة مع "إنترفاكس" اليوم الجمعة: "آمل أن يفضل شروكاؤنا الأمريكييون العمل معا لإخراج سفينة التجارة متعددة الأطراف من العاصفة بدلا من تركها في هذه اللحظة الحاسمة".

وأشار بانكين إلى أن "اتخاذ قرار الانسحاب من منظمة التجارة العالمية أو البقاء هو حق سيادي لأي عضو في المنظمة، لكن قرار الخروج لن يجعل من الولايات المتحدة في وضع أفضل".

وعن تداعيات خروخ واشنطن من المنظمة، أشار إلى احتمال تطبيق الدول الأخرى تعرفات جمركية أعلى على المنتجات الأمريكية، وقال الدبلوماسي الروسي: "في حالة الخروج فإن القواعد والالتزامات متعددة الأطراف بشأن حرية الوصول إلى الأسواق الخارجية ستفقد قوتها".

إقرأ المزيد

ما يعني أن الدول الأخرى ستكون قادرة على تطبيق نظام التعرفات الذي تراه مناسبا على السلع الأمريكية.

وشدد على أنه "بالنسبة لروسيا، كما هو الحال بالنسبة للغالبية العظمى من دول العالم، يعد النظام التجاري متعدد الأطراف أساسا لتنظيم تدفقات التجارة العالمية".

وأضاف، أن "منظمة التجارة العالمية بلا جدل تعد منصة لحل المشاكل التجارية والاقتصادية العاجلة على مستوى العالم".

وكان الرئيس الأمريكي قد هدد بالخروج من منظمة التجارة العالمية في الوقت نفسه الذي أطلق فيه تهديدات مماثلة بشأن منظمة الصحة العالمية، والتي نفذها في نهاية الأمر.

المصدر: "إنترفاكس"