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انخفاض حاد في صادرات إيطاليا

مال وأعمال

انخفاض حاد في صادرات إيطاليا
Reuters
صورة تعبيرية
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 كشفت بيانات اقتصادية اليوم الخميس، عن انخفاض قياسي للتجارة الخارجية الإيطالية مع الدول غير الأوروبية بسبب الإغلاق، الذي تم فرضه لمكافحة انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وأظهرت بيانات نشرها المعهد الوطني الإيطالي للإحصاء، أن الصادرات انخفضت في مارس الماضي بنسبة 12.7% على أساس سنوي، وهو الأسوأ لأكثر من 20 عاما.

أما على أساس شهري فقد تراجعت بنسبة 12.9%، مسجلة الانخفاض الأسوأ منذ 2009.

كذلك أشارت بيانات المعهد إلى وجود تراجع في الواردات لم يشهد له مثيل على المستوى الشهري، حيث انخفضت نسبته 12.4%.

المصدر: وكالة "آكي" الإيطالية للأنباء

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