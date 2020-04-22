إيطاليا تتحدث عن عقار قد يفتح آفاقا جديدة في علاج فيروس كورونا

أعلن مستشفى جامعة مدينة بارما الإيطالية أنه يجري تجارب واعدة لاستخدام عقار "كولشيسين"، المعروف تقليديا كمضاد لمرض النقرس، في علاج فيروس كورونا المستجد.

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وذكر المستشفى الجامعي أن هذا العقار يمكن أن يفتح آفاقا جديدة في علاج فيروس كورونا المستجد، بعد أن تلقى أطباؤه موافقة من قبل وكالة الأدوية الإيطالية لإجراء تجربة استخدام "كولشيسين" على مرضى بفيروس كورونا، حيث من المتوقع الإعلان عن نتائجها بنهاية فصل صيف هذا العام.

وتشمل هذه الدراسة، التي ستبدأ في الأيام القليلة المقبلة، 310 مصابين بعدوى فيروس كورونا المستجد "COVID-19" تم إدخالهم إلى المستشفى الجامعي من أجل تقييم سلامة وفعالية "كولشيسين"، وهو مضاد للالتهابات ودواء يستخدم على نطاق واسع لعلاج النقرس والتهاب التامور وبعض أمراض الروماتيزم.

وأشار منسق البحث، أومبرتو ماجيوري، إلى "أن خيار استخدام كولشيسين في العلاج يأتي لأنه يمكن أن يتصدى للتسلسل العنيف لالتهاب الرئة للمرضى بـCOVID-19".

وأوضح ماجيوري أن العقار الذي "يتم تناوله عن طريق الفم تم بالفعل استخدامه لعقود في علاج العديد من أمراض الالتهابات الذاتية ويمكن أن يثبت أنه فعال بشكل خاص في المراحل المبكرة من المرض".

وأضاف: "هذا يعني أنه يمكن استخدامه على نطاق واسع حتى في البلدان التي لا تحتمل رعاية صحية عالية التكلفة".

وتهدف هذه الدراسة إلى علاج المصابين بالالتهاب الرئوي الناجم عن فيروس كورونا ولكن مع حالات سريرية مستقرة أو متوسطة أو متوسطة الخطورة، لمنع حدوث أضرار خطيرة ممكنة وتقليل عدد المرضى المحولين الى أقسام العناية المركزة ، وبالتالي تقليل الالتهاب تدريجيا وتحسين الحالة الصحية العامة للمرضى.

وتعتبر إيطاليا الدولة الثالثة عالميا من حيث عدد الإصابات المسجلة بفيروس كوورنا المستجد بـ187327 حالة، والثانية من حيث الوفيات الناجمة عن العدوى بـ25085 حالة.

المصدر: آكي