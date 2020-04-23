تركيا.. جزيرة سياحية معروضة للبيع

كشفت وسائل إعلام تركية، عن قيام مالكي جزيرة تقع بالقرب من منطقة بورودوم السياحية في تركيا بعرضها للبيع مقابل 18 مليون دولارة (125 مليون ليرة تركية).

إقرأ المزيد

وتبلغ مساحة الجزيرة نحو 22.6 هكتار، وتقع في بحر إيجة، وتحتوي على فيلا بمساحة 500 متر مربع، ومبنى آخر بمساحة 150 مترا مربعا.

بالإضافة لذلك تحتوي الجزيرة على بستان لأشجار الزيتون يتضمن 350 شجرة.

وقبل أن يؤثر انتشار فيروس كورونا على حركة السياحة في تركيا، كانت الجزيرة تشهد رحلات سياحية يومية.

المصدر: "نوفوستي"