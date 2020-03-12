تركيا تعلق الموسم السياحي

اقترحت السلطات التركية تأجيل موعد بدء الموسم السياحي في البلاد لمدة شهر واحد، وذلك في ظل انتشار فيروس كورونا القاتل في العالم.

وذلك بعد الإعلان عن أول حالة للإصابة بفيروس كورونا في 10 مارس. وقالت السلطات إنها توقعت استيراد كورونا، مع العلم أن 114 بلدا قد أكدت إصابة مواطنيها بالفيروس وأضافت السلطات أنها تفضل أن تؤجل موعد بدء الموسم السياحي في تركيا إلى نهاية أبريل.

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بينما أعلنت وكالات السياحة الروسية عن بلدان يمكن أن يزورها مواطنوها دون أن يتعرضوا لخطر الإصابة بـ كورونا.

وقالت المدير التنفيذي لاتحاد الوكالات السياحية الروسية، ناتاليا أوسيبوفا، إن هناك بلدانا لا يزيد فيها عدد الإصابات بالفيروس عن اثنتين أو ثلاثة إصابات وهي تونس وقبرص وفيتنام وتركيا. أما كوبا فلم يصبها فيروس كورونا أبدا.

وأشارت، أوسيبوفا، إلى أن أسعار الجولات السياحية انخفضت مقارنة بالموسم السياحي الماضي. ويمكن أن يستفيد من هذا الأمر السياح الروس الذين يريدون قضاء عطلة مايو المقبل خارج روسيا.

يذكر أن أنطاليا وغيرها من المنتجعات التركية تتمتع بشعبية فائقة لدى السياح الأوروبيين والروس في الفترة ما بين أبريل وأكتوبر.

المصدر: روسيسكايا غازيتا