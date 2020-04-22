الأسهم الأمريكية تصعد بدعم من مكاسب النفط والكونغرس يتحرك نحو إقرار مساعدات إضافية

قفزت الأسهم الأمريكية، الأربعاء، مع استعادة أسعار النفط بعض عافيتها وتوجه الكونغرس للموافقة على مساعدات بحوالي 500 مليار دولار لمساعدة المشاريع الصغيرة على اجتياز أزمة كورونا.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول في بورصة وول ستريت مرتفعا 456.94 نقطة، أو 1.99 بالمئة، إلى 23475.82 نقطة.

وصعد المؤشر ستاندرد اند بورز500 الأوسع نطاقا 62.75 نقطة، أو 2.29 بالمئة، ليغلق عند 2799.31 نقطة.

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وأغلق المؤشر ناسداك المجمع مرتفعا 232.15 نقطة، أو 2.81 بالمئة، إلى 8495.38 نقطة.

وقد تعافت العقود الآجلة لخام برنت، اليوم الأربعاء، من أدنى مستوى لها في أكثر من 20 عاما.

كما قفزت عقود الخام الأمريكي بدعم من أحاديث مبدئية عن تخفيضات إضافية للإمدادات من منتجين في أوبك، وزيادات في المخزونات الأمريكية جاءت أقل ترويعا مما توقع البعض.

وأنهت عقود برنت جلسة التداول مرتفعة 1.04 دولار، أو 5.4 بالمئة، لتبلغ عند التسوية 20.37 دولار للبرميل، وفي وقت سابق من الجلسة هبط خام القياس العالمي إلى 15.98 دولار وهو أدنى مستوى له منذ يونيو 1999 .

وصعدت عقود خام القياس الأمريكي غرب تكساس الوسيط، تسليم يونيو، 2.21 دولار، أو 19.1 بالمئة، لتسجل عند التسوية 13.78 دولار للبرميل.

المصدر: رويترز