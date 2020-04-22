المفوضية الأوروبية تقدم لتونس 600 مليون يورو لمساعدتها في أزمة كورونا

قالت المفوضية الأوروبية إنها عرضت مساعدة مالية على تونس قدرها 600 مليون يورو للإسهام في الحد من التداعيات الاقتصادية لتفشي كورونا وذلك بعد موافقة البرلمان والمجلس الأوروبي.

وقالت المفوضية في بيان على موقعها الإلكتروني، إن هذه الأموال جزء من حزمة مساعدة أكبر قدرها 3 مليارات يورو مقدمة لعشر دول غير أوروبية في محيط القارة الأوروبية وستوزع على مدى 12 شهرا في شكل قروض بشروط ميسرة.

وأضافت أن الدفعة الأولى ستمنح في أسرع وقت بعد موافقة الدول المستفيدة فيما ستمنح الدفعة الثانية نهاية هذا العام أو مطلع العام القادم مع مراعاة تطبيق الشروط والأحكام المقررة.

وتواجه تونس التي تعتمد على السياحة في نحو 10 بالمئة من دخلها كارثة اقتصادية هذا العام مع توقع فقد عائدات هذا القطاع بسبب قيود السفر وفرض إجراءات العزل العام لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

واتفقت تونس هذا الشهر على قرض لعبور هذه الأزمة قدره 743 مليون دولار من صندوق النقد الدولي الذي توقع انكماش الاقتصاد التونسي بنسبة 4.3 بالمئة هذا العام.

"Commission proposes €3 billion macro-financial assistance package to support ten neighbouring countries to help them to limit the economic fallout of the coronavirus pandemic - EUR 1.2 billion for Ukraine". @MarcinWNowacki@ZPP_EUhttps://t.co/43T57sGMNP — European Enterprise Alliance (@EEA_Brussels) April 22, 2020

المصدر: رويترز