بورصة موسكو ترتفع بشكل ملحوظ

صعد مؤشرا بورصة موسكو والعملة الروسية خلال تعاملات اليوم الأربعاء، مع ارتفاع أسعار النفط والبورصات العالمية.

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وبحلول الساعة 17:57 بتوقيت موسكو، صعد المؤشر MICEX للأسهم المقومة بالروبل بنسبة 3.22% إلى 2569 نقطة.

فيما ارتفع المؤشر RTS بنسبة 5.04% إلى 1063 نقطة، وفقا لما أظهرته بورصة موسكو.

وفي سوق العملات صعدت العملة الروسية أمام الدولار واليورو مع ارتفاع مؤشرا بورصة موسكو. وجرى تداول الدولار عند 76.08 روبل، حيث انخفض سعر صرف العملة الأمريكية بواقع 1.01 روبل.

وانخفض سعر صرف اليورو بواقع 1.27 روبل لليورو.

ولقي الروبل الروسي دعما من تدخل البنك المركزي الروسي في سوق العملات حيث قام ببيع عملات أجنبية مطلع الأسبوع الجاري بقيمة 222 مليار روبل.

وجاء ارتفاع بورصة موسكو بعد انتعاش أسعار الذهب الأسود، حيث صعد مزيج "برنت" فوق مستوى الـ20 دولارا للبرميل بعدما جرى تداوله في وقت سابق اليوم دون مستوى الـ13 دولارا للبرميل.

كذلك صعدت بورصات عالمية أخرى، حيث ارتفعت بورصة "وول ستريت" في مستهل التعاملات الأمريكية.

وأظهر موقع "بلومبرغ"، أن المؤشر "داو جونز الصناعي" صعد بنسبة 1.52% إلى 23367 نقطة.

في حين ارتفع المؤشر "ستاندرد آند بورز 500" الأوسع نطاقا بنسبة 1.97% إلى 2799 نقطة، كذلك صعد المؤشر "ناسداك المجمع" بنسبة 2.13% إلى 8439 نقطة.

المصدر: وكالات