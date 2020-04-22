ارتفاع أسعار النفط بعد انخفاضات حادة

ارتفعت أسعار النفط الأربعاء، بعد تراجع حاد سجلته في وقت سابق من تعاملات اليوم جراء هبوط الطلب العالمي على النفط وامتلاء مخزونات الخام العالمية.

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وبحلول الساعة 16:10 بتوقيت موسكو، جرى تداول العقود الآجلة للخام الأمريكي الخفيف لشهر يونيو عند مستوى 13.57 دولار للبرميل، بارتفاع نسبته 17.29% عن سعر التسوية السابق.

فيما تم تداول عقود خام "برنت" للشهر نفسه عند 20.58 دولار للبرميل، بزيادة نسبتها 6.47% عن الإغلاق السابق.

وفي وقت سابق من التعاملات هبطت عقود "برنت" دون مستوى الـ16 دولارا للبرميل، وذلك للمرة الأولى منذ 1999.

المصدر: "تاس"