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سعر خام برنت دون 16 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 1999

مال وأعمال

سعر خام برنت دون 16 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 1999
Reuters Todd Korol
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انخفض سعر عقود برنت الآجلة لشهر يونيو، اليوم الأربعاء، إلى ما دون 16 دولارا للبرميل للمرة الأولى منذ 1999 ، وفقا للتداولات.

واعتبارا من الساعة 7:34 بتوقيت موسكو انخفض سعر العقود الآجلة لشهر يونيو، لخام برنت بحر الشمال بنسبة 12.62% إلى 16.89 دولار للبرميل.

وسجل سعر العقود الآجلة لشهر يونيو لخام برنت بحر الشمال، في الساعة 6:42 بتوقيت موسكو انخفاضا بنسبة 12.62% إلى 16.89 دولار للبرميل.

هذا وقد سجلت العقود الآجلة لخام غرب تكساس، الاثنين الماضي، وللمرة الأولى في التاريخ سلبية وانخفضت إلى ناقص 37 دولارا للبرميل.

المصدر: نوفوستي

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