بورصة وول ستريت تهبط وسط انهيار النفط والتوقعات المتشائمة

هبطت بورصة وول ستريت لثاني جلسة على التوالي اليوم الثلاثاء، إذ فاقم انهيار في أسعار النفط الأمريكي وتوقعات متشائمة للشركات المخاوف من تراجع اقتصادي حاد.

وأنهى المؤشر داو جونز الصناعي جلسة التداول منخفضا 631.56 نقطة، أو 2.67 بالمئة، إلى 23018.88 نقطة.

وهبط المؤشر ستاندرد اند بورز 500 الأوسع نطاقا 86.60 نقطة، أو 3.07 بالمئة، ليغلق عند 2736.56 نقطة.

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وأغلق المؤشر ناسداك المجمع منخفضا 297.50 نقطة، أو 3.48 بالمئة، إلى 8263.23 نقطة.

وأفادت وكالة "رويترز" بأن عقود النفط الأمريكي تسليم يونيو هبطت 43.4 بالمئة لتسجل عند التسوية 11.57 دولار للبرميل، وهو أدنى مستوى للعقود منذ فبراير 1999.

من جهة أخرى قفزت العقود الآجلة للنفط الأمريكي تسليم مايو، 124 بالمئة لتسجل عند التسوية 10.01 دولار للبرميل.

وقالت "رويترز" إنه تم تداول أكثر من مليوني عقد للخام الأمريكي تسليم يونيو في جلسة الثلاثاء، وهو أكبر تداول ليوم واحد للعقود الآجلة في التاريخ.

من جهتها هبطت العقود الآجلة لمزيج "برنت" خلال تعاملات اليوم، إلى دون مستوى الـ20 دولارا للبرميل، وبذلك يكون الخام العالمي قد سجل أدنى مستوى منذ العام 2001.

ويأتي هبوط خام "برنت" في وقت انهارت العقود الآجلة للخام الأمريكي تسليم مايو، حيث جرى تداول العقود دون مستوى الصفر.

وأشارت وكالة "بلومبرغ" إلى أن عقود خام "برنت" جرى تداولها، عند مستوى 19.33 دولار للبرميل، بانخفاض نسبته 24.4 في المئة عن سعر التسوية السابق.

المصدر: رويترز