الأسهم الأوروبية تهبط بفعل انهيار أسعار النفط ومخاوف كورونا

هبطت الأسهم الأوروبية بفعل تأثير مزدوج لهبوط أسعار الخام الأمريكي التاريخي وتقارير باهتة للأرباح الفصلية للشركات، ما أثار ذعرا بين المستثمرين القلقين من تضرر الاقتصاد بسبب كورونا.

وأنهى المؤشر ستوكس 600 الأوروبي جلسة التداول منخفضا 3.4 بالمئة، مرتدا عن ثلاث جلسات متتالية من المكاسب.

وجاءت أسهم شركات الموارد الأساسية في مقدمة الخاسرين مع هبوط مؤشرها 6 بالمئة تقريبا.

وأغلقت المؤشرات في البورصات الرئيسية في أوروبا على خسائر تزيد على 3 في المئة بعد يوم من انهيار أسعار عقود الخام الأمريكي استحقاق أول شهر إلى أقل من الصفر للمرة الأولى في التاريخ.

وتراجعت أسهم شركات النفط "بي بي" "ورويال داتش شل" و"توتال"، في نطاق من 2.5 بالمئة إلى 3.8 بالمئة دافعة مؤشر قطاع الطاقة ليغلق منخفضا 4.3 في المئة.

المصدر: رويترز