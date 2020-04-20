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البحرين "تشد الحزام" وتتخذ إجراءات لترشيد الإنفاق

مال وأعمال

البحرين
Reuters
صورة تعبيرية
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قال بيان حكومي بحريني، اليوم الاثنين، إن المنامة ستخفض إنفاق الوزارات والهيئات الحكومية بنسبة 30% لمساعدة البلد على اجتياز تداعيات تفشي فيروس كورونا.

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وأفاد البيان الصادر عقب اجتماع لمجلس الوزراء البحريني، بأن الحكومة ستعيد أيضا جدولة بعض مشاريع الإنشاءات والاستشارات حتى لا يخرج الإنفاق عن الحد المقرر في ميزانية 2020، ولإفساح المجال لتمويل متطلبات أخرى يفرضها انتشار الفيروس.

وتتعرض ميزانيات دول الخليج لضغوطات في ظل تراجع إيراداتها بسبب تراجع أسعار النفط إلى مستويات قياسية جراء هبوط الطلب العالمي على الخام.

المصدر: "رويترز"

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