رومانيا ترفع جميع قيود تصدير القمح

قررت السلطات في رومانيا اليوم الخميس، رفع جميع قيود تصدير القمح.

وقال وزير الداخلية الروماني مارسيل فيلا، إن بلاده رفعت جميع قيود تصدير القمح والمنتجات الغذائية الأخرى بالنسبة للدول من خارج الاتحاد الأوروبي، والتي كانت قد فرضتها في العاشر من أبريل.

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وأوضح: "هناك مرسوم عسكري جديد.. رقم 9.. أُجري تقييم، وهناك إمدادات للاستهلاك المحلي: جميع القيود بموجب المرسوم رقم 8 مرفوعة الآن".

وفي وقت سابق من اليوم، قال وزير الزراعة أدريان أوروس في تصريح لرويترز: "إن عقود تصدير القمح المبرمة قبل العاشر من أبريل، موعد بدء سريان مرسوم عسكري يحظر واردات الحبوب لخارج الاتحاد الأوروبي، لن تتوقف".

وتعد رومانيا من أكبر مصدري الحبوب للشرق الأوسط، ومصر من زبائنها الرئيسيين.

وفي وقت سابق اليوم، طرقت مصر السوق لشراء القمح في ثاني مناقصة لها هذا الأسبوع، إذ تسعى إلى زيادة احتياطياتها الاستراتيجية.

المصدر: وكالات