سفن محملة بالقمح في طريقها إلى مصر

قال مشغل موانئ، اليوم الخميس، إن سفينة مصرية محملة بكمية غير محددة من القمح غادرت ميناء كونستانتا الروماني على البحر الأسود متجهة إلى مصر.

إقرأ المزيد

ونقلت وكالة "رويترز" عن المشغل قوله: "(سفينة) وادي طيبة غادرت الميناء بحبوب وجهتها مصر، وتوجد سفينتان أخريان، وادي سودر ووادي اليرموك وهما راسيتان، لتحميلهما بالحبوب أولا".

وتعتبر مصر أحد أكبر المشترين للقمح في العالم بنحو 7 ملايين طن، إضافة إلى وجود احتياطي حالي يكفي لثلاثة أشهر.

وكان وزير الداخلية الروماني مارسل فيلا، قد قال إن بلاده حظرت تصدير الحبوب إلى غير دول الاتحاد الأوروبي طوال حالة الطوارئ المعلنة حتى منتصف مايو.

المصدر: رويترز