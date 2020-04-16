مصر تجهز المصانع لمواجهة فيروس كورونا

أعلن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للاستثمار والمناطق الحرة في مصر، أنه تم إصدار تصاريح للشركات الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة لإنتاج الكمامات وأدوات الوقاية من فيروس كورونا.

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وأشار إلى أنه "في إطار القرارات الصادرة بشأن مواجهة أزمة فيروس كورونا، يصرح للشركات الصناعية العاملة بنظام المناطق الحرة بإنتاج الكمامات ومهمات الوقاية باستخدام خطوط إنتاجها القائمة، أو تعديلها إذا لزم الأمر بمجرد الإخطار، ويحق لها إضافة هذا الغرض للأغراض المرخص لها بمزاولتها، وذلك لمدة 6 أشهر".

كما نص القرار على قيام قطاع المناطق الحرة بالتنسيق مع الجهات المختصة للحصول على الموافقات اللازمة لمزاولة هذا النشاط.

المصدر: RT