مصر: عمق أزمة كورونا "شديد جدا"

قالت وزيرة التخطيط المصرية، هالة السعيد، إن عمق أزمة كورونا في البلاد "شديد جدا"، مشيرة إلى أن "الوضع حاليا يتسم بعدم اليقين".

وأضافت الوزيرة أن التوقعات بتراجع معدلات النمو الخاصة في العالم تبلغ من 2 إلى 2.5 % فضلا عن الخسارة في عدد من الوظائف تقدر بـ50 مليون وظيفة على مستوى العالم أجمع.

وأشارت إلى أن توقف حركة السياحة والطيران سيؤدي إلى انخفاض متوقع في معدلات النمو في الربع الثالث يبلغ 4.5%، مضيفة أن معدل النمو في الربع الأخير من العام يتوقف على عمق الأزمة واستمرارها.

وأكدت السعيد على أهمية دعم قطاع السياحة، حيث كان من المتوقع أن يصل معدل الربح من هذا القطاع بنهاية العام الحالي إلى 16 مليار دولار، إذ يعتبر هذا الرقم الأعلى فى تاريخ مصر،حيث بلغ معدل الربح حتى 8 مارس 2020 حوالي 11 مليار دولار.

وفيما يتعلق بقطاع الصناعة، أشارت وزيرة التخطيط المصرية إلى أن الفترة الحالية تعد فرصة لتوطين الصناعات المصرية بدلا من الاعتماد على الواردات التى انخفضت فى الفترة الحالية، مشيرة إلى أن الدولة المصرية حققت تحسنا كبيرا في عجز الميزان التجاري في النصف الأول من العام.

وحول قطاع الزراعة، أشارت السعيد أنه من القطاعات ذات المرونة العالية ويستطيع أن يقف فى مواجهة الأزمات، حيث من الممكن الاعتماد عليه في الاكتفاء الذاتى من الغذاء، بالإضافة إلى إمكانية تصدير المنتجات الزراعية إلى الخارج.

وأكدت وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية أنه بانتهاء الأزمة الحالية "سنشهد جميعًا اقتصادا عالمىا جديدا ذا متغيرات مختلفة، وأن مصر على استعداد لمواجهة هذه الأزمة وتحويلها إلى فرصة للإصلاحات الهيكلية".

المصدر: RT