رغم هبوط البورصات وكورونا.. ثروة أغنى رجل في العالم تقفز

احتفظ جيف بيزوس بموقعه كأغنى أثرياء العالم للعام الثالث على التوالي، ويأتي ذلك في وقت تشهد فيه البورصات العالمية تقلبات حادة بسبب مخاوف اقتصادية جراء جائحة كورونا.

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وبلغت ثروة مؤسس شركة "أمازون" نحو 138 مليار دولار، وزادت ثروته الثلاثاء بنحو 6.3 مليار دولار، بعد أن سجل سهم الشركة أعلى مستوى له الإطلاق.

وصعد سهم "أمازون" بفضل ازدهار أعمال الشركة المتخصصة بالتجارة الإلكترونية وسط انتشار فيروس كورونا في العالم.

وأغلق سهم الشركة تعاملات أمس على ارتفاع نسبته 5.3% عند 2283 دولارا للسهم الواحد.

ويمتلك بيزوس نحو 11.2% من أسهم "أمازون"، وصعد السهم منذ بداية العام الجاري بنحو 20%.

وتراجعت بورصات عالمية وانكمشت اقتصادات كبرى في أوروبا وأمريكا بسبب المخاوف الاقتصادية المرتبطة بانتشار فيروس كورونا في العالم.

المصدر: "فوربس"