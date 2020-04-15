السعودية تصدر سندات لأجل 40 عاما

أفادت وثيقة بأن السعودية بدأت، اليوم الأربعاء، بتسويق سندات دولارية على ثلاث شرائح، وذلك مع تراجع أسعار النفط في الأسواق.

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وتسعى أكبر دولة مصدرة للنفط في العالم لإعادة تزويد خزائنها الحكومية بالأموال بعد أن تضررت جراء انخفاض أسعار النفط وتوقعات بخفض الإنتاج.

والسندات التي تسوقها المملكة هي: سندات لأجل خمس سنوات ونصف عند نحو 315 نقطة أساس فوق سندات الخزانة الأمريكية، وسندات لأجل عشر سنوات ونصف عند نحو 325 نقطة أساس، وسندات لأجل أربعين عاما عند نحو 5.15 بالمئة.

وسيعتمد حجم الإصدار على إقبال السوق، لكن مصرفيين ومديري صناديق يقولون إنهم يتوقعون عملية بعدة مليارات من الدولارات.

وجرى تعيين عدة مصارف منها "سيتي" و"غولدمان ساكس" و"إتش إس بي.سي" و"بنك أوف تشاينا" لترتيب عملية بيع الديون التي من المقرر أن تغلق في وقت لاحق اليوم.

ورفعت الرياض سقف الدين إلى 50 بالمئة من الناتج المحلي الإجمالي من مستوى سابق عند 30 بالمئة في مارس الماضي، إذ أنها تخطط لزيادة الاقتراض لتعويض تراجع إيرادات النفط في ظل تباطؤ اقتصادي ناجم عن تفشي أزمة كورونا.

يأتي إصدار السندات المزمع بعد أن باعت قطر وأبوظبي بنجاح سندات بقيمة مجمعة بلغت 17 مليار دولار الأسبوع الماضي.

المصدر: "رويترز"