"رويترز": "أرامكو" بصدد اقتراض 10 مليارات دولار

أفادت مصادر مصرفية لوكالة "رويترز"، بأن شركة "أرامكو" السعودية، دخلت في محادثات أولية مع عدد من البنوك لاقتراض حوالي 10 مليارات دولار لتمويل شراء حصة في شركة "سابك" الصناعية.

ونقلت "رويترز" عن أحد المصادر قوله، إن "التمويل سيكون لصفقة "سابك"، لكن المقترض هو "أرامكو"، مضيفا أن المناقشات في مرحلة أولية وأن الشركة تستطلع آراء البنوك.

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وأضاف: "10 مليارات دولار هو المبلغ الذي يريدون الحصول عليه... من غير الواضح ما إذا كانوا سيتمكنون من الحصول على ذلك".

وذكر مصدر ثان أن بين البنوك المشاركة في المحادثات، مصرفا HSBC وJP Morgan وأيضا بنوك في الخليج.

وتسعى "أرامكو" للاستحواذ على حصة 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك".

ووافقت "أرامكو" العام الماضي على شراء الحصة المسيطرة في "سابك" من صندوق الثروة السيادية للمملكة مقابل 69.1 مليار دولار في واحدة من أكبر صفقات الاستحواذ على الإطلاق في صناعة البتروكيماويات العالمية.

المصدر: رويترز