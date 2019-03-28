اتفقت "أرامكو" السعودية، على شراء 70% في الشركة السعودية للصناعات الأساسية "سابك" من صندوق الثروة السيادي بالمملكة مقابل69.1 مليار دولار.

وقالت "سابك" و"أرامكو"، إن سعر الشراء المتفق عليه هو 123.39 ريال للسهم، بما يمثل حسما طفيفا من سعر سهم "سابك" عند الإغلاق يوم الأربعاء.

ويأتي الاتفاق، الذي يهدف للمساهمة في دعم خطط "أرامكو" للنمو في قطاع المصب، بعد شهور من المباحثات بين "أرامكو" وصندوق الاستثمارات العامة.

وقال ياسر الرميان المشرف على صندوق الاستثمارات العامة: "تمثل هذه الصفقة فائدة مشتركة لجميع الأطراف، ونقلة نوعية لثلاث من أهم المؤسسات الاقتصادية في المملكة".

من جهته قال وزير الطاقة السعودي خالد الفالح على موقع "تويتر" إن "الاقتصاد السعودي هو الكاسب الأكبر".

وتعمل "أرامكو" على زيادة استثماراتها في مشاريع التكرير والبتروكيماويات لتأمين أسواق جديدة لخامها، وتعتبر النمو في قطاع الكيميائيات محورا أساسيا في استراتيجيتها للتوسع في قطاع المصب.

المصدر: "رويترز"