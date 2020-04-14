ارتفاع بورصات الخليج

انتعشت معظم أسواق الخليج اليوم الثلاثاء، على أمل أن تكون جائحة فيروس كورونا قد شارفت على بلوغ ذروتها، فيما تأخذ الحكومات خطوات أكثر صرامة لاحتواء الجائحة.

وارتفع المؤشر السعودي الرئيسي بنسبة 1%، ليوقف الخسائر التي استمرت على مدى الجلستين السابقتين وصعد سهم مصرف الراجحي بنسبة 1.3%، وسهم الاتصالات السعودية بنسبة 2.8%.

وفي دبي، صعد المؤشر بنسبة 2.9%، وقفز سهم "بنك الإمارات دبي الوطني" بنسبة 3.5%، وكسب سهم "بنك دبي الإسلامي" 3.6%.

وارتفع مؤشر بورصة أبوظبي بنسبة 1.1% مع صعود سهم الشركة العالمية القابضة بنسبة 13.1%.

وأغلق المؤشر القطري مرتفعا بنسبة 1.1%، وزاد سهم مصرف "قطر الإسلامي" بنسبة 2%، وارتفع سهم "بنك قطر الوطني" بنسبة 1.1%.

المصدر: وكالات