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بنك سوري يوضح ملابسات عملية "اختلاس" بملايين الليرات

مال وأعمال

بنك سوري يوضح ملابسات عملية
Reuters
سوريا.. زراعي السويداء يوضح ملابسات "اختلاس" 84 مليون ليرة
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نفى المصرف الزراعي في محافظة السويداء السورية معلومات تداولها عدد من المواقع اليوم، عن اختلاس موظف من المصرف مبلغ 84 مليون ليرة سورية.

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ونقلت صحيفة "تشرين" السورية عن مدير المصرف نسيم خليفة أن ما يشاع حول ذلك غير صحيح.

وأوضح أن أحد موظفي شركة الاتصالات في مدينة شهبا بالمحافظة "قام بتزوير إشعارات الإيداع من الحساب الجاري المفتوح لدى شركة الاتصالات بفرع المصرف الزراعي التعاوني في المدينة".

وأضاف خليفة أن عمليات المطابقة بين الشركة والمصرف أظهرت أن "السارق زوّر عمليات الإيداع التابعة لحساب شركة الاتصالات المفتوح لدى فرع المصرف الزراعي، حيث كان يقوم بإيداع مبالغ وتزوير إشعارات ورقية وتقديمها لمؤسسة الاتصالات، ليتبين أن الفرق بين الإشعارات المزورة والمبالغ المودعة 84 مليون ليرة سورية".

وأضاف خليفة أنه تم القبض على الموظف، واعترف بما فعل. وأشار إلى أن "كامل حسابات المصرف الزراعي في مدينة شهبا نظامية ومطابقة لكل القيود، وتتم عملية ترحيلها إلى الإدارة العامة بشكل يومي، وأن المبلغ المفقود هو من حساب شركة اتصالات شهبا ولم يتم أصلا إيداعه في صندوق المصرف".

المصدر: صحيفة "تشرين" 

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