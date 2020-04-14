سوريا.. "تنظيف الأموال" بالكلور يؤثر على العملة

طلب مصرف سوريا المركزي من المواطنين عدم الإفراط في استخدام المواد المعقمة على الأوراق النقدية "تجنبا لتشويهها".

وقالت إدارة المصرف في تعميم إنه لوحظ مؤخرا استلام أوراق نقدية مشوهة في المصرف بهدف استبدالها بأخرى جديدة، وأوضحت أن تلك الأوراق تعرضت لمواد معقمة و"بكميات كبيرة" مثل الكلور والكحول، وهو ما أدى إلى تشويهها.

وأهاب المصرف بالمواطنين التأكد من أصالة الورقة النقدية عبر مطابقة أكثر من ميزة من المزايا الأمنية.

وأشار المصرف إلى أنه يقوم بتعقيم الأوراق النقدية التي ترد إليه كما يضخ أخرى جديدة.

وازداد استخدام المعقمات في سوريا كغيرها من البلدان مع التخوف من وباء كورونا، كما انتشرت حالات الاستخدام المفرط للمعقمات، وسبق أن توفيت سيدة في محافظة اللاذقية بعد أن خلطت كميات كبيرة من الكلور والجافيل ما أدى إلى اختناقها بالغازات السامة الناتجة عن تفاعل المادتين.

أسامة يونس - دمشق

المصدر: RT