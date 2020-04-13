طهران: صندوق النقد الدولي ليس ملكا لواشنطن

قال علي ربيعي المتحدث باسم الحكومة الإيرانية، إنه لا يحق لأمريكا استخدام الفيتو ضد قرارات صندوق النقد الدولي، منوها بأن بقية أعضاء الصندوق سيحولون دون أي خطوة تتخذها واشنطن.

وأضاف ربيعي في تصريحات صحفية اليوم الاثنين أن، "الحصول على قرض من صندوق النقد الدولي حق من حقوق الشعب الإيراني الذي يتعرض لآلام مضاعفة تتمثل بالعقوبات الأمريكية التي تهدد حياة المواطنين الإيرانيين وفيروس كورونا الذي يشكل تهديدا لحياة الشعوب في العالم" مشددا على أن الولايات المتحدة ليست في المكانة القانونية التي تؤهلها لمنع المؤسسات الدولية من القيام بمهامها.

إقرأ المزيد

وأوضح المتحدث أنه يتوجب على الولايات المتحدة، أن تدرك أن المؤسسات الدولية بما فيها صندوق النقد الدولي ليست ملكا لها، "نعتقد أن على صندوق النقد الدولي اتخاذ قراره بشكل مستقل بشأن منح طهران القرض".

وتابع ربيعي قائلا: "لقد دفعنا دوما رسوم عضويتنا في الصندوق ولم نطلب أي قرض طيلة السنوات الماضية، لكننا قدمنا طلبا بناء على الظروف التي تسبب بها فيروس كورونا، ونحن متأكدون أن قرار صندوق النقد الدولي سيراعي الشؤون الإنسانية".



ولفت ربيعي إلى أن أي قرار برفع القيود داخل إيران، اتخذ بناء على وجهات نظر الخبراء، مشيرا إلى أن العمل في المصانع والدوائر الحكومية سيكون بناء على اتباع بروتوكولات صحية مدونة، وأن أجهزة الرقابة ستشرف على تعليم وتطبيق البرتوكولات الصحية في أماكن العمل، مشيرا في الوقت ذاته إلى أن الحكومة ليست على عجلة لفتح المدارس والجامعات.

المصدر: RT