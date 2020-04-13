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روسيا.. انخفاض إنتاج النفط في أبريل

مال وأعمال

روسيا.. انخفاض إنتاج النفط في أبريل
Reuters
روسيا.. انخفاض إنتاج النفط في أبريل
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قال مصدر لوكالة "رويترز"، اليوم الاثنين، إن متوسط إنتاج روسيا النفطي انخفض إلى 11.24 مليون برميل يوميا خلال الأيام الـ12 الأولى من شهر أبريل الجاري.

وبلغ متوسط إنتاج روسيا النفطي الشهر الماضي 11.29 مليون برميل يوميا. 

وأبرمت روسيا ومنظمة "أوبك" وبعض الدول الأخرى اتفاقا لخفض عشرة ملايين برميل يوميا من الإنتاج اعتبارا من مايو المقبل للمساعدة على تحقيق الاستقرار في أسعار النفط، التي تراجعت بشكل حاد بسبب تداعيات تفشي فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"

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