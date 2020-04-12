هبوط الليرة التركية أمام الدولار متأثرة باستقالة وزير الداخلية

تراجعت الليرة التركية واحدا بالمئة في المعاملات الآسيوية اليوم الأحد، إلى 6.8 أمام الدولار لفترة وجيزة، بعد إعلان وزير الداخلية سليمان صويلو إستقالته.

وجرى تداول العملة التركية عند 6.76 للدولار عند الساعة السابعة بتوقيت غرينيتش.

وأعلن وزير الداخلية التركي سليمان صويلو الأحد، عن استقالته من منصبه، على خلفية التخبط في إعلان حظر التجول لمدة يومين في المدن الكبرى بتركيا، ضمن إجراءات مكافحة فيروس كورونا.

المصدر: "رويترز"