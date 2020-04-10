"رويترز": البيان الختامي لاجتماع وزراء الطاقة جاء دون ذكر مباشر للتخفيضات

نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، أن البيان الختامي لاجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين، جاء دون ذكر مباشر للتخفيضات، واكتفى بالإشارة إلى "إجراءات" لضمان التوازن.

وذكر مصدران في "أوبك+"، أن "هذا الخلاف كان السبب وراء تأخر الوزراء في إصدار بيان عن اجتماعهم، حتى بعد ساعات من انتهاء المحادثات".

وأضافا: "عرقل هذا الخلاف جهود وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق القاضي بتخفيض إنتاج النفط".

المصدر: "رويترز"