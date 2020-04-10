"رويترز": البيان الختامي لاجتماع وزراء الطاقة جاء دون ذكر مباشر للتخفيضات
Reuters
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نقلت وكالة "رويترز" عن مصدر مطلع، أن البيان الختامي لاجتماع وزراء طاقة مجموعة العشرين، جاء دون ذكر مباشر للتخفيضات، واكتفى بالإشارة إلى "إجراءات" لضمان التوازن.
وذكر مصدران في "أوبك+"، أن "هذا الخلاف كان السبب وراء تأخر الوزراء في إصدار بيان عن اجتماعهم، حتى بعد ساعات من انتهاء المحادثات".
وأضافا: "عرقل هذا الخلاف جهود وضع اللمسات الأخيرة على الاتفاق القاضي بتخفيض إنتاج النفط".
المصدر: "رويترز"