اجتماع استثنائي لوزراء الطاقة في مجموعة العشرين

قالت السعودية، اليوم الثلاثاء، إن وزراء الطاقة لمجموعة العشرين سيعقدون اجتماعا استثنائيا الجمعة المقبلة لبحث استقرار أسواق الطاقة العالمية.

ووفقا لبيان أصدرته الأمانة العامة السعودية لمجموعة العشرين، التي تضم أكبر الاقتصادات في العالم، فإن الاجتماع يهدف لتعزيز الحوار والتعاون العالمي من أجل ضمان استقرار أسواق الطاقة، وتمكين الاقتصاد العالمي من أن يصبح أكثر قوة.

وأشار البيان إلى أن الوزراء سيتحدثون الجمعة عبر دائرة تلفزيونية مغلقة.

ويأتي الاجتماع في وقت هبطت فيه أسعار النفط إلى مستويات قياسية متدنية بسبب تراجع الطلب على الخام جراء جائحة كورونا.

المصدر: "رويترز"