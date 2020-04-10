اتصال هاتفي بين ترامب وبوتين بشأن النفط

أعلن الكرملين اليوم الجمعة، أن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بحث عبر الهاتف مع نظيره الأمريكي دونالد ترامب الوضع في سوق النفط، وتخفيض الإنتاج في إطار "أوبك+".

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وأضاف، أن الرئيسين اتفقا على مواصلة الاتصالات بين البلدين بشأن تخفيضات إنتاج النفط، وأشار إلى أن المكالمة الهاتفية تمت بمبادرة من الجانب الأمريكي.

وقال الكرملين في بيان: "تم تبادل وجهات النظر حول الوضع في سوق النفط العالمية، بما في ذلك اتفاق يجري وضعه في إطار منظمة "أوبك+" لخفض الإنتاج من أجل استقرار أسعار النفط العالمية".

وأضاف البيان، أن ترامب أبلغ بوتين عن اتصالاته مع قادة العديد من الدول المنتجة للنفط، وأنه تم الاتفاق على مواصلة المشاورات الروسية الأمريكية بشأن سوق النفط.

وناقش الزعيمان أيضا القضايا المتعلقة بانتشار جائحة كورونا، حيث بحث بوتين وترامب الإجراءات المتخذة في روسيا والولايات المتحدة لمكافحة انتشار العدوى.

كذلك تطرق الرئيسان إلى بعض الجوانب من العلاقات الثنائية، بما في ذلك التعاون في الفضاء الخارجي.

وقبل ذلك أعرب الكرملين عن ارتياحه للاتفاقات التي توصلت إليها دول مجموعة "أوبك+" بقيادة موسكو والرياض، أمس الخميس بشأن تخفيضات إنتاج النفط لدعم أسواق الطاقة.

وتوصلت دول "أوبك+" خلال اجتماعها أمس إلى تفاهم بشأن تخفيضات الإنتاج، حيث تعتزم تقليص الإنتاج بواقع 10 ملايين برميل يوميا في الشهرين القادمين.

وبعد يونيو 2020 وحتى ديسمبر 2020 سيتم تقليص التخفيضات من 10 ملايين إلى 8 ملايين برميل يوميا، ثم إلى 6 ملايين اعتبارا من يناير 2021 إلى أبريل 2022.

المصدر: "إنترفاكس"