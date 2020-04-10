روسيا تبرم عقد أسلحة مع دولة إفريقية هو الأول من نوعه منذ 20 عاما

كشفت "روس أبورن إكسبورت" الشركة التي تدير 80% من صادرات الأسلحة الروسية، عن بدء تنفيذ عقد توريد مع دولة إفريقية، يعتبر الأول من نوعه منذ نحو 20 عاما مع هذه الدولة.

ووفقا لبيان صدر عن الشركة الروسية فإن العقد يتضمن تسليم زوارق هجومية من طراز "بي كي 10" عالية السرعة لإحدى الدول الواقعة جنوبي الصحراء الإفريقية.

ولم تكشف "روس أبورن إكسبورت" عن الدولة أو عن قيمة الصفقة، لكنها أشارت إلى أن الزوارق تصنع في شركة "كلاشنيكوف للأسلحة".

وعلق رئيس الشركة الروسية ألكسندر ميخييف على الصفقة قائلا، إن العقد يعد الأول من نوعه لتلك الدولة، ويأتي بعد مرور أكثر من 20 عاما على آخر اتفاق معها.

واعتبر الخطوة بأنها نجاح استراتيجي لروسيا في مجال تطوير التعاون العسكري الفني مع دول تلك المنطقة.

وتعد روسيا ثاني أكبر مصدر للأسلحة والمعدات العسكرية في العالم، وتبلغ مبيعاتها السنوية من الأسلحة نحو 15 مليار دولار.

المصدر: "تاس"