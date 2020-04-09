مصادر: روسيا ترسل أول شحنة قمح إلى السعودية

قالت ثلاثة مصادر لوكالة "رويترز" اليوم، إن شحنة قدرها 60 ألف طن من القمح الروسي جرى إرسالها بحرا إلى السعودية من ميناء في البحر الأسود.

إقرأ المزيد

وأضافت، أن الشحنة، التي تعد الأولى من نوعها، أرسلتها شركة تجارية بموجب مناقصة للتوريد فازت بها قبل شهرين.

وتأتي الشحنة بعد مرور نحو 7 أشهر من تعديل السعودية للمواصفات التي تطبقها على واردات القمح، حيث قلصت القيود بشأن الأضرار الناجمة عن الحشرات في القمح الصلد من صفر في المائة إلى 0.5 في المائة.

وتعد روسيا أكبر مصدر للقمح في العالم، وتعمل منذ سنوات على زيادة حصتها في أسواق القمح في منطقة الشرق الأوسط، وخاصة السعودية.

المصدر: "رويترز"