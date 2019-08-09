قالت السعودية إنها ستخفض مواصفاتها للأضرار الناجمة عن الحشرات في واردات القمح، اعتبارا من العطاء القادم، في خطوة ينظر إليها على أنها تفتح الباب أمام واردات من البحر الأسود.

وقال محافظ المؤسسة العامة للحبوب السعودية، أحمد الفارس، إن المؤسسة قلصت القيود بشأن الأضرار الناجمة عن الحشرات في القمح الصلد من صفر في المائة إلى 0.5 في المائة، اعتبارا من العطاء المقبل.

وأضاف أنه بالإمكان الآن عرض منشأ قمح البحر الأسود في مناقصة الشراء القادمة، ولم يكن هذا المنشأ قادرا على تلبية المواصفات السعودية بعدم وجود أي أضرار ناجمة عن الحشرات.

ويفتح هذا الإجراء أمام روسيا، التي تعد أكبر مصدر للقمح في العالم، باب الدخول إلى سوق الحبوب السعودية، والاستحواذ على حصة سوقية إضافية في أسواق القمح بالشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

المصدر: "رويترز"