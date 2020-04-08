كيف أثر انتشار كورونا على الاقتصاد المغربي؟

توقعت مسؤولة في الحكومة المغربية تراجع الاقتصاد المغربي في الربع الثاني من العام الجاري بنسبة 1.8% بسبب إجراءات العزل والحجر الصحي التي تم اتخاذها لمكافحة انتشار فيروس كورونا.

كذلك أشارت المسؤولة إلى أن الاقتصاد المغربي نما في الربع الأول من 2020 بنسبة 1.1%.

ودخلت البلاد في إجراءات عزل عام كاملة لخفض انتشار فيروس كورونا، كما أثر تراجع هطول الأمطار على القطاع الزراعي بها، وهو مساهم مهم في الاقتصاد المغربي.

ووفقا لأحدث البيانات فإن عدد المصابين بالفيروس القاتل في المغرب بلغ حتى الآن 1184 شخصا.

المصدر: "رويترز"