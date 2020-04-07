السيسي يقر تيسيرات ضريبية جديدة لمواجهة كورونا

أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي مجموعة من التوجيهات للحكومة المصرية لدعم قطاع الأعمال، وخاصة الشركات والمنشآت المتضررة من تداعيات انتشار فيروس كورونا.

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ومن تلك التوجيهات تقسيط الإقرارات الضريبية على تلك الشركات والمنشآت على 3 أقساط، وأيضا إسقاط الضريبة العقارية على المنشآت الفندقية والسياحية لمدة 6 أشهر.

كذلك إرجاء سداد كافة المستحقات على المنشآت السياحية والفندقية لمدة 3 أشهر، دون غرامات أو فوائد تأخير، إلى جانب توجيهات أخرى تهدف لدعم قطاع الطيران المدني والمصدرين والعمالة الموسمية.

كما وجه السيسي البنك المركزي بدراسة تقديم تمويل من البنوك للمنشآت السياحية والفندقية، بحيث يخصص لتمويل العملية التشغيلية بهدف الاحتفاظ بالعمالة، على أن يكون بفائدة مخفضة.

بالإضافة لذلك وجه الرئيس المصري برفع كفاءة البنية التحتية للمنشآت السياحية، بحيث تكون جاهزة على أكمل وجه لاستقبال الزائرين من المصريين والسائحين فور انحسار أزمة كورونا.

وبالنسبة لقطاع الطيران المدني، وجه السيسي بتوفير قرض مساند للقطاع بفترة سماح تمتد لعامين.

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT