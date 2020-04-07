مصر.. 32 دولارا شهريا منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من كورونا

تبدأ وزارة القوى العاملة المصرية ابتداء من اليوم الثلاثاء، بتخصيص منحة للعمالة غير المنتظمة المتضررة من تداعيات أزمة كورونا مقدارها 500 جنيه (نحو 32 دولارا) شهريا لمدة 3 أشهر.

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وتأتي المنحة تنفيذا لتوجيهات الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي لمساعدة المتضررين من تداعيات انتشار فيروس كورونا، حسبما أعلنه وزير القوى العاملة المصرية محمد سعفان، في تصريحات مساء الاثنين، حيث قال إن العمالة غير المنتظمة التي سيتم صرف المنحة لها تصل إلى 1.5 مليون عامل.

وسيتم الإعلان عن آليات تقديم المنحة لهذه الفئة في وقت لاحق، وذلك بتحديد أكثر من مكان لصرف هذه المنحة لعدم تعرض المشمولين لمخاطر الزحام.

كذلك أشارت الوزارة إلى أن صندوق إعانات الطوارئ للعمال التابع لها قام باتخاذ الإجراءات اللازمة لصرف مرتبات العمالة المنتظمة بقطاع السياحة المتضررة، والتي يقدر عددها بنحو 900 ألف عامل.

(الدولار = 15.75 جنيه مصري)

القاهرة - ناصر حاتم

المصدر: RT