الأردن يشتري 120 ألف طن من القمح

قال متعاملون إن الحكومة الأردنية اشترت 120 ألف طن من قمح الطحين الصلد، في مناقصة للتوريد أغلقت اليوم الاثنين، وفقا لما نقلته وكالة "رويترز".

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وأفادت الوكالة بأن البائع هو شركة "أميروبا" لتجارة السلع.

وبلغ سعر شراء 60 ألف طن للشحن في النصف الثاني من يونيو 233.50 دولار للطن، شاملا تكاليف الشحن، فيما بلغ سعر كمية مماثلة تشحن في النصف الأول من يوليو 226.50 دولار للطن، شاملا تكاليف الشحن أيضا.

المصدر: "رويترز"