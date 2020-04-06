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ترامب يلوح بـ"رسوم ضخمة جدا" إذا لم تتفق روسيا والسعودية

مال وأعمال

ترامب يلوح بـ
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
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توعد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بفرض "رسوم ضخمة جدا" على واردات النفط، إذا ظلت أسعاره على حالها ولم تتغير.

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وأضاف ترامب في مؤتمر صحفي مساء الأحد: "إذا استمرت أسعار النفط كما هي.. سأفعل ذلك.. نعم سأضع رسوما ضخمة جدا".

وتابع قائلا: "في حال بقت أسعار النفط عند مستواها الحالي، وفي حال لم تتفق (روسيا والسعودية)، سأفرض رسوما جمركية، رسوم كبيرة للغاية، كوننا مستقلون الآن ولدينا نفطنا الخاص.. هذا سيعني بوضوح أننا لا نريد نفطا أجنبيا".

وأضاف: "سأستخدم التعريفات إذا اضطررت لذلك. ولكن لا أعتقد أنه سيتعين علي ذلك، لأن الروس لن يستفيدوا من ذلك ولن تستفيد السعودية من ذلك. النفط والغاز مصادر الدخل الرئيسية لهما، ولذلك من الواضح أنه أمر سيء جدا بالنسبة لهما".

وسبق لترامب أن أعرب عن أمله بأن تتوصل روسيا والسعودية إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط بـ 10 أو 15 مليون برميل يوميا، وذلك إثر الهبوط الحاد لأسعار النفط وتضرر قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة.

المصدر: وكالات

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