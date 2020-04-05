ترامب يعترف بأن النفط الرخيص يضر بالاقتصاد الأمريكي

أعلن الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، اليوم السبت، أنه سيبحث فرض رسوم جمركية على واردات النفط من الخارج، لحماية الوظائف الأمريكية.

إقرأ المزيد

وقال ترامب للصحفيين مساء الجمعة: "هذا السعر (النفط) سيضر بالكثير من الوظائف في بلدنا​​​.. إذا اضطررت إلى فرض رسوم ... سأفعل كل ما يتعين علي القيام به .. عشرات الآلاف من العاملين في مجال الطاقة وشركاتنا العظيمة التي تنتج كل هذه الوظائف، فسأفعل كل يتعين علي فعله".

وأشار ترامب إلى أنه يهتم بـ"أوبك"، مضيفا أنه يعتقد أن المنظمة تدمر نفسها.

وكان ترامب قد صرح أمس بأنه لا يستبعد فرض رسوم جمركية على واردات النفط من المملكة العربية السعودية، إذا تصرفت الرياض بشكل غير نزيه تجاه واشنطن.

كما سبق لترامب أن أعرب عن أمله بأن تتوصل روسيا والسعودية إلى اتفاق لخفض إنتاج النفط بـ 10 أو 15 مليون برميل يوميا، وذلك إثر هبوط حاد لأسعار النفط وتضرر قطاع النفط الصخري في الولايات المتحدة.

وتشهد السوق النفطية هبوطا حادا في أسعارها عقب انقضاء مدة صفقة "أوبك+"، إذ لم يتم تمديدها بسبب تناقضات في مواقف روسيا والسعودية، كما أثر انخفاض الطلب على النفط في العالم بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا وقيام السعودية بزيادة انتاجها للحد الأقصى، أثر سلبيا على أسعار الذهب الأسود.

المصدر: وكالات