 
مباشر

ترامب يحذر من إجراء ضد النفط السعودي "إذا تصرفت الرياض بشكل غير نزيه"

مال وأعمال

ترامب يحذر من إجراء ضد النفط السعودي
Reuters
الرئيس الأمريكي دونالد ترامب
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nl68

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه لا يستبعد فرض رسوم جمركية على نفط المملكة العربية السعودية، إذا تصرفت الرياض بشكل غير نزيه تجاه واشنطن.

إقرأ المزيد
بوتين: خروج السعودية من
بوتين: خروج السعودية من "أوبك+" أحد أسباب هبوط النفط ويجب خفض الإنتاج لـ10 مليون برميل

وقال ترامب في إحاطة إعلامية بواشنطن: "الرسوم تدر الكثير من المال على بلدنا، نحن فرضناها على الصين ودول أخرى، ودول أخرى فرضتها علينا​​".

وتابع قائلا: "هل سأفعل هذا من أجل النفط؟ نعم أستطيع، لكن هل سأفعل ذلك الآن؟ لا. أفكر بفرضها؟ لا. ولكن إذا تمت معاملتنا بطريقة غير نزيهة، فمن الواضح أن هذه أداة في ترسانتنا".

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا