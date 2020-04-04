ترامب يحذر من إجراء ضد النفط السعودي "إذا تصرفت الرياض بشكل غير نزيه"

أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انه لا يستبعد فرض رسوم جمركية على نفط المملكة العربية السعودية، إذا تصرفت الرياض بشكل غير نزيه تجاه واشنطن.

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وقال ترامب في إحاطة إعلامية بواشنطن: "الرسوم تدر الكثير من المال على بلدنا، نحن فرضناها على الصين ودول أخرى، ودول أخرى فرضتها علينا​​".

وتابع قائلا: "هل سأفعل هذا من أجل النفط؟ نعم أستطيع، لكن هل سأفعل ذلك الآن؟ لا. أفكر بفرضها؟ لا. ولكن إذا تمت معاملتنا بطريقة غير نزيهة، فمن الواضح أن هذه أداة في ترسانتنا".

المصدر: وكالات