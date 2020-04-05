 
مباشر

الكويت تصدر أول شحنة نفط من المنطقة المقسومة مع السعودية بعد انقطاع دام سنوات

مال وأعمال

الكويت تصدر أول شحنة نفط من المنطقة المقسومة مع السعودية بعد انقطاع دام سنوات
Reuters
انسخ الرابطhttps://ar.rt.com/nlfb

قالت وزارة النفط الكويتية اليوم الأحد، إنه جرى تصدير أول شحنة من نفط الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المحايدة المقسومة مع السعودية، بعد انقطاع لنحو خمس سنوات.

وأفادت الوزارة في تغريدة أنه جرى تحميل الشحنة يومي السبت والأحد عبر الناقلة الكويتية "دار سلوى".

إقرأ المزيد
لأول مرة منذ 5 سنوات.. الكويت تصدر أول شحنة نفط من المنطقة المقسومة مع السعودية
لأول مرة منذ 5 سنوات.. الكويت تصدر أول شحنة نفط من المنطقة المقسومة مع السعودية

وكان وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، صرح يوم الجمعة أن الناقلة "دار سلوى" ستتجه إلى آسيا محملة بنحو مليون برميل من الخام.

وبدأت السعودية والكويت الإنتاج التجريبي من حقول النفط التي يشتركان في إدارتها في فبراير بعد الاتفاق في العام الماضي على إنهاء خلاف دام خمس سنوات بشأن هذه المنطقة التي تضخ نحو 0.5 بالمئة من إمدادات الخام العالمية.

المصدر: وكالات

العناوين

الأكثر قراءة

 
شروط استخدام الموقعروسيا اليوم تي في نوفوستي 2007-2020 © جميع الحقوق محفوظة
موافق

هذا الموقع يستخدم ملفات تعريف الارتباط .بامكانك قراءة شروط الاستخدام لتفعيل هذه الخاصية اضغط هنا