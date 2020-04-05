الكويت تصدر أول شحنة نفط من المنطقة المقسومة مع السعودية بعد انقطاع دام سنوات

قالت وزارة النفط الكويتية اليوم الأحد، إنه جرى تصدير أول شحنة من نفط الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المحايدة المقسومة مع السعودية، بعد انقطاع لنحو خمس سنوات.

وأفادت الوزارة في تغريدة أنه جرى تحميل الشحنة يومي السبت والأحد عبر الناقلة الكويتية "دار سلوى".

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في ٤-٥ ابريل ٢٠٢٠ تصدير أول شحنة من نفط خام الخفجي من العمليات المشتركة في المنطقة المقسومة بين الكويت والسعودية بعد انقطاع دام نحو خمس سنوات عبر الناقلة الكويتية(دار سلوى)#وزارة_النفط_الكويتية#القطاع_النفطي #kgoc# kotc pic.twitter.com/ktsR0yXPQg — وزارة النفط الكويتية (@moo_kw) April 5, 2020

وكان وزير النفط الكويتي خالد الفاضل، صرح يوم الجمعة أن الناقلة "دار سلوى" ستتجه إلى آسيا محملة بنحو مليون برميل من الخام.

وبدأت السعودية والكويت الإنتاج التجريبي من حقول النفط التي يشتركان في إدارتها في فبراير بعد الاتفاق في العام الماضي على إنهاء خلاف دام خمس سنوات بشأن هذه المنطقة التي تضخ نحو 0.5 بالمئة من إمدادات الخام العالمية.

المصدر: وكالات