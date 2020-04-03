لأول مرة منذ 5 سنوات.. الكويت تصدر أول شحنة نفط من المنطقة المقسومة مع السعودية

أعلنت الكويت اليوم الجمعة، أن مؤسسة البترول الكویتیة ستصدر أول شحنة من نفط خام الخفجي من العملیات المشتركة في المنطقة المقسومة بعد انقطاع دام نحو خمس سنوات.

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وقال وزیر النفط بالوكالة خالد الفاضل إن كمیة الشحنة التي سیتم تحمیلھا السبت والأحد، من خلال الشركة الكویتیة لنفط الخلیج، تبلغ نحو ملیون برمیل وذلك على متن الناقلة العملاقة "دار سلوى" المملوكة لشركة ناقلات النفط الكویتیة ووجھتھا النھائیة ھي الأسواق الآسیویة.

وأوضح الفاضل أن ھذه الشحنة تعد أولى ثمار اتفاق إعادة الإنتاج بالمنطقة المقسومة بین الكويت والسعودية تتبعھا في الأیام المقبلة أول شحنة یتم انتاجھا من حقل الوفرة المشترك تماشیا مع توجهات دولة الكویت لزیادة إنتاج النفط بعد انقضاء اتفاق "اوبك+" في 31 مارس الماضي.

وأبدي الفاضل تأیید الكویت لدعوة المملكة إلى عقد اجتماع طارئ لمنتجي النفط بھدف إعادة الاستقرار إلى أسواق النفط، مرحبا بفكرة انضمام المزید من الدول من خارج "أوبك" إلى أي اتفاق قادم لخفض الإنتاج.

واتفقت الكويت والسعودية على إنهاء خلاف مستمر منذ 5 أعوام بشأن المنطقة المعروفة بـ"المنطقة المقسومة"، الأمر الذي يتيح استئناف الإنتاج في حقلين يشارك البلدان في إدارتهما، ويمكن أن يضخا ما يصل إلى 0.5 بالمئة من إمدادات النفط العالمية.

المصدر: صحيفة الرياض