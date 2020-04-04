مصادر مطلعة: توقعات بتأجيل اجتماع "أوبك+" ومعظم الأطراف مستعدة لخفض الإنتاج

أفادت وكالة "رويترز" اليوم السبت بأن الاجتماع الإفتراضي الطارئ لتحالف "أوبك+" لن يعقد يوم الاثنين القادم، كما كان متوقعا، ومن المرجح أن يتم تأجيله حتى 8 أو 9 أبريل.

ونقلت الوكالة عن مصدرين في منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" قولهما إن هذه الخطوة تأتي بغية منح منتجي الذهب الأسود مزيدا من الوقت للتفاوض بشأن الحد من إمدادات الخام.

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من جانبه، أكد مصدر مطلع على خطط الأمانة العامة لـ"أوبك" بشأن تحضير الاجتماع، في حديث لوكالة "نوفوستي" الروسية اليوم، أن الأمين العام للمنظمة، محمد باركيندو، لا يزال على تواصل مستمر مع أطراف صفقة "أوبك+"، مضيفا أن الأطراف الرئيسة في التحالف النفطي يدعمون فكرة عقد الاجتماع يوم الاثنين القادم.

وقال المصدر إن غالبية أطراف التحالف مستعدة لخفض مستوى الإنتاج، وهناك إمكانية عالية لبلوغ التوافق بهذا الشأن.

ويأتي ذلك في ظل انقضاء مدة سريان صفقة "أوبك+" التي أتاحت لكبار منتجي النفط في العالم الاحتفاظ بالأسعار على مستوى نحو 60 دولارا للبرميل، على مدى ثلاث سنوات، من خلال فرض قيود مشتركة على حجم الإنتاج، ولم يتم تمديد الصفقة بسبب تناقضات في مواقف روسيا والسعودية، ما تسبب بهبوط حاد في أسعار الذهب الأسود، وذلك على خلفية انخفاض الطلب على النفط في العالم بسبب أزمة تفشي فيروس كورونا وقيام السعودية بزيادة إنتاجها للحد الأقصى.

وانتقد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، أمس الجمعة، الخطوات السعودية الأخيرة في أسواق النفط، قائلا إن انسحاب المملكة من صفقة "أوبك+" يمثل أحد أسباب هبوط أسعار النفط في العالم، ودعا إلى خفض الإنتاج النفطي العالمي بـ10 ملايين برميل يوميا.

المصدر: رويترز + نوفوستي