ما تخفيضات الإنتاج التي ستبحثها "أوبك+" خلال اجتماعها الطارئ؟

كشف مصدر في منظمة "أوبك"، اليوم الجمعة، عن المقترح الذي ستبحثه دول تحالف "أوبك+" لدعم أسواق النفط المتهاوية خلال اجتماعها المزمع عقده الأسبوع القادم.

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وقال المصدر، إن مجموعة "أوبك+" ستناقش خفضا للإمدادات العالمية بواقع 10 ملايين برميل يوميا، مضيفا أن أي تخفيضات إضافية يجب أن تضم منتجين من خارج التحالف.

وكانت السعودية قد دعت أمس لعقد اجتماع طارئ لدول التحالف لبحث سوق النفط، ومن المتوقع أن تعقد دول "أوبك+" الاجتماع في 6 أبريل الجاري.

وجاءت الدعوة السعودية بعد مكالمة هاتفية بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان.

وأعلن ترامب أمس أنه توسط في صفقة سيخفض بموجبها المنتجان الكبيران روسيا والسعودية الإنتاج، ويوقفان تراجع أسعار النفط في ظل جائحة فيروس كورونا.

المصدر: وكالات