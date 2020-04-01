معدل البطالة بمنطقة اليورو يبلغ أدنى مستوى في 12 عاما

انخفض معدل البطالة في منطقة اليورو إلى أدنى مستوى في 12 عاما في فبراير الماضي، وهو الشهر الذي سبق البدء في تطبيق إجراءات احتواء فيروس كورونا على نطاق واسع في أنحاء أوروبا.

وقال مكتب إحصاءات الاتحاد الأوروبي "يوروستات"، اليوم الأربعاء، إن معدل البطالة عند 7.3% في دول منطقة اليورو، وهو أدنى مستوى منذ مارس 2008.

أما ما يتعلق بدول الاتحاد الأوروبي ككل، فقد بلغ معدل البطالة لديها في شهر فبراير الماضي 6.5% من قوة العمل، دون تغيير عن يناير الماضي.

وتراوح معدل البطالة من 2% في تشيكيا، و2.9% في هولندا وبولندا، أما في إسبانيا فقد وصل المعدل إلى 13.6%، وإلى 16.3% في اليونان.

المصدر: "رويترز"